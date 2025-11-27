Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Megaoperação
Análise

Como refinaria carioca virou alvo de ação antipolarização, que une Lula e Tarcísio

Atuação do grupo seria semelhante à do PCC no mercado de combustíveis exposta pela Carbono Oculto, com uso de fintechs e fundos de investimento para lavar dinheiro

Marta Sfredo

