Como refinaria carioca virou alvo de ação antipolarização, que une Lula e Tarcísio

Refinaria gaúcha e a do Rio foram criadas antes da Petrobras. Lauro Alves / Agencia RBS

Uma das duas únicas refinarias criadas antes da Petrobras é um dos principais ativos do grupo Refit, alvo de uma megaoperação que une vários órgãos do governo de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas, e outros do governo Lula. O que une dois possíveis adversários na eleição de 2026 é um poderoso aglutinador: um prejuízo estimado em R$ 26 bilhões aos cofres públicos – cerca de um terço da arrecadação anual do RS.

Como a coluna havia relatado, as suspeitas sobre essas atividades eram antigas. O grupo comandado por Ricardo Magro é o maior devedor de Imposto sobre Circulação de Mercadorias ou Serviços (ICMS) de São Paulo e do Rio, e um dos maiores da União. A Receita aponta a empresa, com dívida de R$ 10 bilhões em impostos federais, como devedora contumaz. Um dos instrumentos para não quitar esses pagamentos eram liminares judiciais.

Uma das acusações, sustentada pela Receita Federal e pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), é de que a Refit importaria combustíveis em vez de refinar petróleo para obter esses produtos. Quatro navios haviam sido apreendidos em setembro, com 200 milhões de litros trazidos de forma irregular da Rússia. A partir disso, a forma de atuação do grupo seria semelhante à do PCC no mercado de combustíveis exposta pela operação Carbono Oculto, com uso de fintechs e fundos de investimento para lavar dinheiro.

O aspecto antipolarização da ação é representado pela abrangência dos órgãos que atuam: é liderada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de São Paulo (Cira-SP), com participação de outros órgãos do governo Tarcísio em SP (Ministério Público, Secretaria da Fazenda e Planejamento, Procuradoria-Geral e polícias Civil e Militar), e, do lado do governo Lula, Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Mas se houve convergência entre o governo de SP e o federal, até há poucas semanas existia um embate com o governo do Estado do Rio. A refinaria havia sido interditada, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro chegou a liberar as atividades. Depois, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) voltou a suspender as operações. Ainda há outros desdobramentos políticos: Magro foi advogado do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo da Cunha e teria conexões com outros parlamentares.

Com a megaoperação, o Cira-SP conseguiu bloquear na Justiça R$ 8,9 bilhões de pessoas envolvidas no esquema, enquanto a PGFN obteve na Justiça Federal a indisponibilidade de bens de R$ 1,2 bilhão da organização criminosa. A expectativa é de que a ação ajude a destravar a projeto contra devedores contumazes que está parado na Câmara dos Deputados, dependente de que seja colocada em apreciação pelo presidente da Casa, Hugo Motta Hugo Motta (Republicanos-PB).

A refinaria de Manguinhos, que foi comprada e se tornou peça essencial do grupo Refit, era uma das duas únicas autorizadas a operar mesmo durante o monopólio da Petrobras por ter sido criada antes da estatal. A outra é a Riograndense, de Rio Grande, que deve se tornar uma biorrefinaria.