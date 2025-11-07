Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Ajuda do clima
Com outono frio, faltou roupa para vender na Renner, que acumula lucro de R$ 900 milhões no ano  

Rede de varejo de moda teve três trimestres seguidos de resultados positivos, com recursos líquidos em caixa de R$ 1,3 bilhão

