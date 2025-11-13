Com novos sócios de grife, empresa de Caxias quer lugar no clube do bilhão

Negócio abriu em uma loja física e hoje tem atuação nacional. Dellamed / Divulgação

Especializada em produtos médicos e hospitalares, a Dellamed acaba de receber reforço com a entrada de novos investidores estratégicos: a Quartz – leia-se famílias Galló, Correa da Silva e Stumpf – e a Pier Partners, consultoria financeira que atua em fusões e aquisições. O volume do aporte não foi informado. A negociação foi feita ao longo deste ano e marca nova fase para a empresa, que projeta alcançar nos próximos anos faturamento de R$ 1 bilhão.

Fundada em 2010 em Caxias do Sul por Felipe della Giustina, atual CEO, a Dellamed evoluiu de uma única loja física para atuação nacional, com cerca de 200 funcionários e receita anual ao redor de R$ 300 milhões. Segundo o sócio e diretor comercial Carlos Alessandro Dall’Agno, em sete anos a empresa cresceu 34 vezes, resultado de gestão focada em inovação, agilidade e eficiência operacional.

Em outubro, inaugurou seu novo centro de distribuição em Navegantes (SC), com cerca de 15 mil metros quadrados e cerca de R$ 5 milhões de investimento em tecnologia de automação e logística.

Os novos sócios trazem capital, experiência global e boas práticas de governança sem alterar a estrutura de comando: Della Giustina e Dall’Agno seguem no comando. A negociação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

— Estamos vivendo um momento histórico. A entrada de investidores estratégicos é resultado de anos de trabalho, dedicação e visão de futuro. Dall’Agno e eu seguimos no comando, com total autonomia, mas agora contamos com parceiros que compartilham nossos valores e trazem experiência para acelerar o crescimento — afirma Della Giustina.

— Investir na Dellamed é apostar em um projeto de longo prazo, com potencial de transformar o setor de saúde no Brasil. Estamos confiantes de que, juntos, vamos alcançar resultados ainda mais expressivos e ampliar o acesso a soluções inovadoras para milhões de brasileiros — observa Christiano Galló, um dos investidores.