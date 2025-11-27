Com mais cinco navios, empregos em Rio Grande devem subir de 1,6 mil para 2,9 mil

Robson Passos, CEO da Ecovix, tinha expectativa de vitória na licitação. Ecovix / Divulgação

A vitória na licitação de navios gaseiros já era uma possibilidade em outubro, quando o CEO da Ecovix, Robson Passos, deu entrevista à coluna. Na época, sua projeção para a ampliação na geração de postos de trabalho era de 1,6 mil para 2,9 mil no pico das obras. Sobre o que significaria para a movimentação na construção naval em Rio Grande, ele havia afirmado:

— Significa o processamento de cerca de mais 30 mil toneladas de aço para processar em 57 meses, além dos 20 mil do primeiro. A ocupação subiria de 10% para cerca de 20% no pico e a mobilização de 2,9 mil trabalhadores no total.

Há pouco mais de um mês, Passos também avaliou que existe mão de obras disponível e treinada para dar conta dessa demanda:

— No passado, o Ecovix e outros estaleiros capacitaram pessoas. Parte era de fora e migrou de setor por conta da crise. Mas posso afirmar que hoje em Rio Grande temos 5 mil metalúrgicos desempregados que precisam ser ocupados.

Por que a construção de navios será retomada

A Transpetro, empresa de logística da Petrobras, está fazendo licitações para a construção de 25 navios para a estatal. Conforme seu presidente, Sergio Bacci, a retomada da construção naval está sendo feita de forma cautelosa, para evitar a repetição de erros do passado.

A Ecovix havia vencido a primeira dessas licitações, para fazer quatro navios do tipo handy, com contrato estimado em R$ 1,5 bilhão. Agora, também ganhou parte da segunda, com o Lote B, para cinco navios gaseiros, com valor aproximado semelhante. Nessa mesma rodada, outra empresa foi selecionada para o Lote A, que inclui outros três navios gaseiros.