Caso Refit tem esquema de corrupção que lembra as planilhas da Odebrecht

O caso da Refit, refinaria suspeita de ser "fake" no Rio de Janeiro, teve uma descoberta que lembra as planilhas da Odebrecht. Ao entrar na sede administrativa da empresa, em um edifício no Rio de Janeiro, a polícia encontrou organogramas escritos nos vidros. O esquema que sonegou R$ 26 bilhões apostava na invulnerabilidade garantida por "padrinhos" poderosos.

As fotos mostram nomes de empresas e pessoas físicas, com inscrições como "dashboard (painel) do crime". Ainda há vários tópicos que começam com "mapeamento" seguidos de palavras como "profiles (perfis) estratégicos", "judiciário" e "procuradores estaduais". Ainda há uma lista apenas com nomes, como "Armando" e "Renato", na qual vários estão riscados. Sem o risco, aparece o de Beto Louco, investigado como líder da infiltração do PCC no setor de combustíveis – o mesmo da Refit. As imagens foram publicadas pelo colunista do G1 Octavio Guedes.

Nesta sexta-feira (28), o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, relatou que a investigação sobre o caminho da sonegação começou com 17 fundos de investimento, nas quando os auditores começaram a abrir essas estruturas, o número chegou a 50. Barreirinhas afirmou que os responsáveis por esses instrumentos financeiros serão responsabilizados por "gestão fraudulenta", já que a origem dos recursos é criminosa.

Por meio desses fundos, parte do dinheiro era transferido do Brasil a Delaware, pequeno Estado americano considerado uma espécie de "paraíso fiscal". As suaves regras tributárias locais fazem com que mais da metade das 500 maiores empresas dos EUA sejam registradas nesse Estado, como Google, Amazon, Facebook, LinkedIn e até Visa e MasterCard.

O responsável pelo grupo Refit, Ricardo Magro, é um advogado tributarista que atuou na defesa do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) atuou para adiar a votação de regras mais rígidas contra devedores contumazes – empresas que usam o não pagamento de impostos como estratégia de negócio. Depois, a proposta foi aprovada por unanimidade no Senado.

Sob a alegação de que a interdição da refinaria provocaria desemprego, o governo do Rio de Janeiro combateu ações tanto federais quanto do governo de São Paulo. Na megaoperação de quinta-feira (28), a única estrutura local que participou foi o Ministério Público do Rio. Nas páginas do processo, há fotos de Magro com políticos de alto clero. Claro, fotos não provam crimes, podem apenas dar indícios para apuração. Mas ao que tudo indica, o nome Refit não vai sair de cena tão cedo.