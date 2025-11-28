Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Escrito na janela
Análise

Caso Refit tem esquema de corrupção que lembra as planilhas da Odebrecht

Em edifício no Rio de Janeiro, a polícia encontrou organogramas escritos nos vidros com nomes de pessoas e empresas

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS