Bolsa volta a bater recorde com aposta em corte de juro no Brasil e nos EUA

Máxima anterior era de 157,7 mil pontos, de 11 de novembro. AlfRibeiro / stock.adobe.com

Depois de dias em queda ou alta muito leves, o principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, voltou a quebrar recorde nominal. Com alta de 1,7%, chegou ao patamar inédito de 158,5 mil pontos nesta quarta-feira (26). A máxima anterior era de 157,7 mil pontos, alcançada em 11 de novembro deste ano.

Uma redução na Selic significa alívio no freio imposto à atividade econômica pelo Banco Central (BC), o que tende a impulsionar ações de empresas.

A perspectiva de corte de juro nos EUA também favoreceu o mercado doméstico. Uma taxa americana menor tem potencial de favorecer o real por trazer mais investidores para o Brasil. Como consequência, o dólar caiu 0,77%, para R$ 5,335.

Antes do feriado do Dia de Ação de Graças nos EUA, que deixa o mercado fechado nesta quinta-feira (27) e com horários reduzidos na sexta-feira (28), os investidores já se posicionaram.

*Colaborou João Pedro Cecchini