Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado financeiro
Bolsa volta a bater recorde com aposta em corte de juro no Brasil e nos EUA

Com resultado do IPCA-15 acumulado em 12 meses dentro do teto da meta, voltou expectativa de redução da Selic em janeiro

