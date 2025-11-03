Bolsa fecha acima de 150 mil pontos pela primeira vez no sexto recorde seguido

Na máxima da sessão, Ibovespa chegou a 150.761 pontos. Leandro Martins / Divulgação

Pela primeira vez na história, o principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, fechou acima de 150 mil pontos: encerrou esta segunda-feira (3) cotado a 150,4 mil pontos, resultado de alta de 0,6%. O dólar caiu 0,42%, para R$ 5,357.

A temporada de balanços financeiros de companhias com ações negociadas na bolsa segue ajudando nesse desempenho. Segundo relatório da XP, até agora, 62% das empresas apresentaram resultados acima do esperado. O movimento de valorização também é acompanhando por outras bolsas de mercados emergentes.

Os investidores também estão mais otimistas com o possível corte de juro no primeiro trimestre de 2026. A expectativa é alimentada pela projeção de inflação mais próxima ao teto da meta, estabelecido em 4,5%. A maioria dos economistas consultados pelo Banco Central (BC) prevê que a inflação deve encerrar o ano em 4,55%.

É bom lembrar que o são máximas nominais no Ibovespa, sem correção. Para quebrar um recorde real, ou seja, valores corrigidos, seria preciso chegar a cerca de 192 mil pontos, nível alcançado em 2008.

Novo horário

A partir desta segunda-feira, a sessão na bolsa de valores brasileira ganha mais uma hora de negociações e passa a fechar às 18h, mas continua abrindo às 10h. A alteração é devido ao fim do horário de verão nos Estados Unidos.

*Colaborou João Pedro Cecchini