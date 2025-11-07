Bolsa alcança 10º recorde seguido, e dólar fecha no menor nível em um mês

Na máxima, bolsa chegou a 154 mil pontos, patamar inédito. AlfRibeiro / stock.adobe.com

Depois de passar boa parte desta sexta-feira (7) no negativo, o principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, inverteu o sinal perto do final da sessão e terminou o dia em alta de 0,47%, para 154 mil pontos, o 10º recorde seguido.

O bom desempenho foi puxado pelas ações da Petrobras, que apresentou resultados financeiros acima das expectativas no terceiro trimestre. Os papéis preferenciais da estatal subiram 3,5% e os ordinários, 4,8%.

O dólar caiu 0,22%, para R$ 5,336, menor patamar em um mês. No mercado de câmbio, pesou um ajuste na perspectiva de corte de juro nos Estados Unidos, provocando um movimento global de desvalorização da moeda americana.

Também contribuiu o fato de a respeitada pesquisa sobre confiança do consumidor e expectativas de inflação da Universidade de Michigan ter se aproximado do nível mais baixo (50,3 pontos), registrado na crise de inflação de 2022. Em novembro, houve queda de 6%, puxada pelo tombo de 17% nas finanças pessoais e 11% nas expectativas para as condições de negócios daqui a um ano.

*Colaborou João Pedro Cecchini