Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado financeiro
Notícia

Bolsa alcança 10º recorde seguido, e dólar fecha no menor nível em um mês

Ibovespa completa segunda semana consecutiva só de altas

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS