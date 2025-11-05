Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

À espera do Copom
Bolsa acelera alta, salta três patamares em um dia e vai ao oitavo recorde; dólar cai

Expectativa de que o início do ciclo de afrouxamento monetário seja sinalizado nesta quarta-feira movimenta o mercado

