Bolsa acelera alta, salta três patamares em um dia e vai ao oitavo recorde; dólar cai

Na expectativa de que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) sinalize quando vai começar o corte de juro no Brasil, o principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, fechou com forte alta de 1,8%, no patamar de 153 mil pontos, recorde pela oitava sessão seguida. O dólar, por sua vez, terminou esta quarta-feira (5) em queda de 0,7%, para R$ 5,361.

O bom humor vem da perspectiva de que o início do ciclo de afrouxamento monetário esteja próximo. Uma redução ainda neste ano não é considerada provável pela maioria do mercado, mas há discussão se a Selic pode diminuir já na primeira reunião do Copom, dias 27 e 28 de janeiro de 2026.

Um corte de juro tenderia a desmontar posições de investidores que agora estão concentradas na renda fixa e provocando alguma migração, ainda que gradual, para outros ativos financeiros, como ações. A desvalorização do dólar foi observada em outros mercados no Exterior, mas o movimento foi mais forte no Brasil.

