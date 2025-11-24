BNDES investe R$ 85,8 milhões em empresa que produz biometano no RS

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Maurício Cótica, CEO da Bioo, afirma que o mercado brasileiro de biometano “vive um momento de inflexão" Ricardo Barcelos,R3versa / Divulgação

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou investimento direto no valor de R$ 85,8 milhões na Bioo Investimentos e Participações S.A., que tem unidade em Triunfo, na Região Carbonífera.

A companhia transforma resíduos orgânicos agroindustriais em biometano — um dos ativos mais atrativos em tempos de transição energética — e em outros produtos sustentáveis.

Com esse movimento, o banco terá participação de 19,9% do capital social da Bioo. O aporte foi feito por meio da BNDES Participações S.A. (BNDESPar). O anúncio foi feito nesta segunda-feira (24).

O investimento é realizado em conjunto com o aporte adicional da Flying Rivers Capital, gestora especializada em investimentos climáticos. A operação busca apoiar o desenvolvimento de duas novas centrais de tratamento integrado de resíduos em regiões com alta disponibilidade desse insumo e demanda por energia renovável em alta.

A primeira unidade da Bioo, localizada em Triunfo, entrou em operação no segundo semestre de 2025 com o fornecimento de biometano para a Sulgás em um contrato de longo prazo.

"Com esse investimento, o BNDES contribui para a transição ecológica justa ao promover uma destinação mais sustentável dos resíduos. Cada planta de biometano da empresa poderá reduzir emissões de CO2 em volume equivalente ao gerado pelo consumo energético anual de até 20 mil residências" destaca o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante em comunicado.

Maurício Cótica, CEO da Bioo, afirma que o mercado brasileiro de biometano “vive um momento de inflexão com a aprovação da Lei do Combustível do Futuro”:

"A entrada de mais um investidor de referência nesse mercado reforça a solidez da nossa tese e nos permite replicar o sucesso de Triunfo, expandindo o mesmo modelo para novas regiões do Brasil".

Com operação baseada na economia circular, a Bioo atua como uma plataforma de biossoluções. Além do biometano, a empresa também produz CO2 biogênico e biofertilizantes com base no recebimento e tratamento de resíduos agroindustriais.

A empresa também tenta expansão no Estado. Em outubro, a prefeitura de Passo Fundo, no norte do Estado, anunciou um protocolo de intenções com a Bioo para tratamento de resíduos e produção de biometano.

Projeto de transição climática

O projeto faz parte da Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e para a Transformação Ecológica (BIP), que é direcionado ao financiamento de projetos que contribuirão para a transição climática do país. O programa conecta projetos brasileiros a uma rede de instituições financeiras na busca de mobilização de capital público e privado em escala.

