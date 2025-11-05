BC contraria expectativa e não entrega sinais de início de corte de juro

A atual composição do Copom: Izabela Moreira Correa (Integridade Pública), Gabriel Galípolo (presidente), Gilneu Vivan (Regulação), Rodrigo Alves Teixeira (Administração), Diogo Guillen (Política Econômica), Ailton Aquino dos Santos (Fiscalização), Paulo Gomes (Sistema Financeiro), Paulo Picchetti (Assuntos Internacionais), Nilton David (Política Monetária). Raphael Ribeiro / Divulgação

Mais uma vez, as atenções sobre a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) se concentravam no comunicado, porque não havia qualquer expectativa de mexida no juro básico. Pela manhã, o mercado se vacinava sobre a possibilidade de o Banco Central (BC), mais uma vez, brincarem de esfinge e publicarem um texto sem qualquer abertura para futuros cortes da Selic.

À tarde, a bolsa de valores no Brasil acelerou a alta, saltou três patamares em um só dia, enquanto o dólar recuou. Embora as bolsas de Nova York tenham fechado no positivo, as altas ficaram ao redor de 0,5%, enquanto o Ibovespa subiu 1,8%, o que foi atribuído à expectativa de sinalização para o início do esperado ciclo de baixa.

No entanto, o Copom não entregou esse sinal, mantendo a informação de "manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado". A expectativa era de que o "bastante" ficasse pelo caminho, mas isso não ocorreu. A leitura é de que o primeiro corte possa não ocorrer na reunião de janeiro.

Nem outro trecho presente nos comunicados anteriores e entre os mais duros foi deixado de lado, e o BC avisou, outra vez, que "não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado". Não mudou sequer a citação da inflação projetada para o "horizonte relevante" para o Copom, que é o primeiro trimestre de 2027, de 3,4%. Ou seja, nenhum dos sinais, mesmo tênue, foi entregue.