Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Sem pistas
Análise

BC contraria expectativa e não entrega sinais de início de corte de juro

Copom manteve a informação de "manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado" e não flexibilizou outros trechos que deram tom duro nos meses anteriores

