Até agora, Trump não fez nenhuma concessão ao Brasil ao baixar tarifas

Agora, sim, a retirada de tarifas nos Estados Unidos sobre produtos alimentícios brasileiros faz diferença, tanto para o Brasil quanto para o governo Trump, que enfrenta forte reprovação diante do aumento de preços como café e carne. O que o governo americano fez até agora não são concessões ao Brasil no âmbito da negociação bilateral aberta por uma reunião presencial entre os dois presidentes. São apenas novos recuos do atual ocupante da Casa Branca diante do fato de que, como alertaram 11 a cada 10 economistas, o tarifaço seria um tiro no próprio pé.

Ao contrário do que Trump propagandeava, quem paga as altas alíquotas que fizeram a arrecadação federal aumentar não são os países afetados pela taxação extra. É o consumidor americano, porque o importador que banca o pagamento na prática repassa o custo extra para o preço final. O prejuízo para os países sobretaxados vem da queda das exportações para os EUA.

Como a coluna havia observado, a mera retirada do que o próprio Trump chamou de "tarifa recíproca" – os 10% para quase todos os países – não resolvia o problema do Brasil, mas nem o dele. A importação americana de café e carne depende do fornecimento brasileiro, que estava submetido ao que ele chama de "tarifa punitiva" – tudo o que passa de 10%, no caso do Brasil 40%.

Conforme dados do Tesouro americano, no acumulado do ano até setembro (último mês fechado), a receita com tarifas alfandegárias alcançou US$ 195 bilhões (R$ 1 trilhão, quase a metade de todo o orçamento federal do Brasil, sem contar os juros da dívida). No mesmo período de nove meses de 2024, havia sido de US$ 77 bilhões.

É uma fonte de recursos que mais do que dobrou, com aumento de 114%. Mas segue longe de resolver o problema orçamentário dos EUA: lá, como aqui, o buraco segue fundo: era de US$ 1,76 trilhão de janeiro a setembro do ano passado, declinou pouco, para US$ 1,63 trilhão em igual período de 2025 (confira os dados clicando aqui).

Trocando trilhões em miúdos, o que Trump "conquistou" até agora com sua guerra comercial foi um aumento substancial, mas insuficiente da arrecadação com tarifas, sem resolver o problema de fundo, o déficit fiscal dos EUA.

A retirada da "tarifa punitiva" sobre alimentos brasileiros tem como objetivo suavizar o problema que ele mesmo causou. Não tem nada de favor ao Brasil, portanto não exige contrapartidas nacionais. Produtos industrializados não foram contemplados, mas também pesam na inflação americana. É bom calibrar os esforços quando enfim chegar a hora de fazer alguma concessão: vai ser preciso fazer muita conta para verificar se ceder é realmente um interesse nacional.