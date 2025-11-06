Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

De fiéis aliados a ferozes opositores
Análise

Aprovação de isenção de IR até R$ 5 mil é mostra do potencial de ano eleitoral

Ministro admitira déficit "residual" de R$ 5 bilhões com mudanças aprovadas na Câmara, mas interesse de entregar medida popular deixou equilíbrio de lado, por unanimidade  

Marta Sfredo

