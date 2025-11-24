Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado financeiro
Notícia

Após atingir maior valor em um mês, dólar tem leve baixa e volta ao nível de R$ 5,30

Operadores citam ajuste depois de forte valorização na semana passada

Marta Sfredo

