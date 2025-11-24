Após atingir maior valor em um mês, dólar tem leve baixa e volta ao nível de R$ 5,30

Moeda americana recuou 0,11% nesta segunda-feira. Tadeu Vilani / Agencia RBS

Em dia de poucas oscilações no mercado financeiro, o dólar fechou em leve baixa de 0,11%, para R$ 5,395 nesta segunda-feira (24). Foi pouco, mas o suficiente para mudar de patamar. Na sexta-feira (21), a moeda americana havia retornado ao nível de R$ 5,40, maior desde 17 de outubro.

Operadores citam um possível ajuste depois da forte valorização do dólar na última sexta-feira (21), diante da incerteza sobre novo corte de juro nos EUA em dezembro.

Como esta segunda-feira foi o primeiro dia de mercado aberto após a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, os investidores também acompanharam os desdobramentos da medida e de seus efeitos políticos, o que trouxe incerteza ao câmbio.

*Colaborou João Pedro Cecchini