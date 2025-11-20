Alta do emprego nos EUA pressiona o Fed e coloca em xeque novo corte no juro em dezembro

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Se a ata do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, já mostrava um comitê dividido sobre novo corte do juro em dezembro, os dados mais recentes do emprego nos Estados Unidos não contribuem para mudar esse cenário.

Divulgado ontem, o payroll, relatório de emprego dos Estados Unidos, mostrou a criação de 119 mil novos postos de trabalho no país em setembro. O dado vem acima da previsão de analistas, que estimavam pouco mais de 50 mil vagas no mês. Além disso, a taxa de desemprego ficou em 4,4%, pouco acima dos 4,3% registrados em agosto.

Os dados de emprego mostram um mercado de trabalho ainda aquecido e com potencial para seguir pressionando a inflação nos EUA. Isso coloca a autoridade monetária americana em um impasse. Em um cenário com demanda ainda aquecida, cortar juro nunca é algo confortável para bancos centrais.

Além disso, o fato de os dados saírem com mais de seis semanas de atraso devido ao shutdown do governo deixa o Fed ainda mais desancorado.

O economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, avalia que o payroll mostra que mercado de trabalho nos EUA ainda não chegou no nível de desaceleração esperado pelo Fed na busca pelo controle da inflação:

— O mercado de trabalho continua aquecido. Com isso, as apostas para a decisão do juro em dezembro, que eram de corte, já estão mudando. Com inflação ainda em alta e emprego ainda forte, não tem o porquê pensar no sentido de queda de juros. O mercado já começa a achar que não vai ter a queda em dezembro.

Efeitos no Brasil

No Brasil, os efeitos de eventual manutenção no juro nos EUA tendem a ser pequenos, segundo Agostini, pode ter algum reflexo no câmbio, mas nada que afete a economia brasileira do ponto de vista macro:

— O dólar segue um pouco mais forte, mas assim, nada que mude a trajetória macroeconômica, com Inflação, juros. O câmbio vai sofrer algum ajuste, a bolsa pode abrir um pouco pressionada hoje, mas não deve ter muitos efeitos práticos aqui no Brasil.