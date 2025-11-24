Acordo Mercosul-União Europeia pode ter terceiro anúncio sem efeito prático

Em dezembro passado, houve o segundo anúncio de acerto. Eitan ABRAMOVICH / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fala na assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia (UE) com data marcada, dia 20 de dezembro. Ele mesmo admite a hipótese de que pode ser o terceiro anúncio retumbante, mas sem qualquer efeito prático. É bom recuperar a frase completa:

— Possivelmente seja o maior acordo comercial do mundo. Depois que assinar, vai ter ainda muita tarefa para a gente pode começar a usufruir das benesses desse acordo, mas vai ser assinado. É um acordo que envolve praticamente 722 milhões de pessoas e US$ 22 trilhões de PIB.

Em bom português, pode significar apenas mais uma assinatura, como ocorreu em junho de 2019, no governo Bolsonaro, e em dezembro de 2024, no governo Lula. Seria o terceiro anúncio de acordo, com algum efeito político remanescente, mas a essa altura já um tanto desgastado pelo descrédito de sucessivas declarações formais sem efeitos reais.

É verdade que, desta vez, o fator Donald Trump pesa a favor de maior interesse dos europeus em um avanço efetivo. O presidente dos Estados Unidos não só submeteu a UE a uma constrangedora tarifa de 15% – aos olhos dos cidadãos do bloco –, mas também a gastos extraordinários com defesa ao deixar claro que seu país já não banca a ofensiva expansionista do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

A Comissão Europeia, espécie de Poder Executivo da UE (equivalente ao gabinete de democracias parlamentaristas), comandada por Ursula von der Leyen, estabeleceu prazo até 20 de dezembro para obter o aval dos Estados-membros.

A tentativa é contornar a histórica oposição da França pela aprovação apenas da parte comercial do acordo, que permitiria a votação dos chefes de Estado dos 27 países-membros do bloco, no âmbito do Conselho Europeu. Uma "maioria qualificada" poderia ser obtida antes da cúpula do Mercosul, em 20 de dezembro, no Brasil.