Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Só um déjà vu?
Análise

Acordo Mercosul-União Europeia pode ter terceiro anúncio sem efeito prático

Lula afirma que tratado será assinado no dia 20 de dezembro, mas ele mesmo admite que "vai ter ainda muita tarefa" para que Brasil comece "a usufruir das benesses"

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS