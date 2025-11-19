Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Agora foi?
Ações da Braskem disparam com especulação de novo controlador

Papéis voltaram a subir 4,5% nesta quarta-feira (19) com especulação de que até nova diretoria já estaria sendo montada

