Ações da Braskem disparam com especulação de novo controlador

Polo gaúcho foi definido como o mais competitivo da América Latina por atual CEO. Mateus Bruxel / Agencia RBS

As ações da Braskem, dona da maior parte do polo petroquímico de Triunfo, dispararam até 4,5% nesta quarta-feira (19) sob especulação de que um novo controlador já estaria definindo a nova diretoria da companhia. Na semana passada, ao comentar os resultados do terceiro trimestre, o atual CEO, Roberto Ramos, havia afirmado que os estudos para solucionar o endividamento ainda era "preliminares". Ramos também definiu o polo gaúcho como "o mais competitivo da América Latina".

No mesmo dia 11, circulou a informação de que a venda para a gestora IG4 Capital seria confirmada em breve. Na data, as ações da petroquímica subiram perto de 11%. A IG4 tem origem britânica e se apresenta como "especializada em investir em situações especiais e anomalias de mercado" (veja detalhes abaixo).

Depois do fechamento do mercado, a companhia havia publicado fato relevante no qual a Novonor (ex-Odebrecht) afirmava que "até o presente momento, não houve qualquer evolução material ou vinculante nas discussões que vem mantendo com as partes interessadas envolvendo sua participação indireta na Braskem".

Nesta quarta-feira (19) pré-feriadão em que as ações voltam a subir com intensidade, nem Braskem nem Novonor voltaram a se manifestar.

O que é a IG4

Criada em 2016, apresenta-se como "é uma das maiores gestoras de ativos independentes focada em situações especiais em mercados emergentes". Já administrou cerca de US$ 1,2 bilhão para investidores institucionais, escritórios multifamiliares e bancos.

Tem escritórios em Londres e Jersey (Reino Unido), Washington (EUA), Madri (Espanha), Santiago (Chile), Lima (Peru), Bogotá (Colômbia) e São Paulo. Uma de suas especialidades é chamada de "martek dislocations", ou seja, situações em que o preço do ativo está muito distante do considerado justo por condições anormais de mercado, como choques econômicos, pânico ou crises de liquidez.

O imbróglio da Braskem

A Braskem está à venda desde 2018. A companhia é controlada pela Novonor (ex-Odebrecht), que entrou em crise depois da operação Lava-Jato. A empresa privada tem 38,3% do capital total da Braskem e 50,1% das ações ordinárias, enquanto a Petrobras tem 36,1% do capital social e 47% das ordinárias.

*Colaborou João Pedro Cecchini