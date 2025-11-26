Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Além da "química"
Análise

A surpreendente declaração do cônsul-geral dos EUA sobre o Brasil

No país há apenas dois meses, Kevin Murakami afirmou que sua missão aqui é "inaugurar uma era de ouro entre Estados Unidos e Brasil". Pelo contexto, deixou claro que não está fora da realidade

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS