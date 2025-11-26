A surpreendente declaração do cônsul-geral dos EUA sobre o Brasil

Cônsul-geral disse que reunião de Trump e Lula deve "encorajar". ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Não é novidade que o clima – ou a "química" – mudou entre Brasil e Estados Unidos. Embora a retirada do tarifaço sobre os alimentos importados pelo mercado americano não represente concessão, mas necessidade, o rumo da prosa é outro. Mesmo assim, houve surpresa com uma declaração otimista do cônsul-geral dos EUA no país, Kevin Murakami, feita na noite de terça-feira (25) em evento que reuniu governo e empresários brasileiros e americanos na capital paulista:

— Estou em São Paulo com uma tarefa primordial: apoiar o objetivo da administração Trump de inaugurar uma era de ouro entre os Estados Unidos e o Brasil.

Alguns presentes se entreolharam. Mas Murakami deixou claro que não estava fora da realidade, ao constatar:

— Ainda temos muitas diferenças bilaterais a resolver. Mas todos aqui devem se sentir encorajados pelo fato de que nossos presidentes já se reuniram e as negociações já estão começando, e os EUA já ofereceram algum alívio tarifário.

Com a maior parte dos produtos que mais exporta aos americanos ainda submetidos a alíquotas entre 25% (setoriais) e 50%, o setor exportador gaúcho parece poder contar com uma esperança baseada, ao menos, em declarações. Murakami reconheceu que sua chegada ao Brasil, há dois meses, ocorreu em "ponto crítico" das relações bilaterais, mas ofereceu um incentivo:

É claro que isso significa que o Brasil tem algo que interessa à atual gestão da Casa Branca. Nas palavras do cônsul-geral, seriam investimentos brasileiros. Aportes na economia americana – como os US$ 1,3 trilhão da União Europeia – têm sido moeda de troca nas negociações tarifárias.

— Gostaria, em nome de todo o governo americano, de fazer uma chamada à ação: que as empresas brasileiras aumentem seus investimentos nos Estados Unidos.

O pedido dá ainda mais consistência ao aceno inesperado de um representante dos EUA no Brasil. O país continua sem embaixador. Mas esse discurso, de fato, dá um sinal de que o lado americano está interessado na reaproximação.