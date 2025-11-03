Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Combinação inusitada
Análise

A piscada da inflação na certeza de corte de juro só em 2026

Ano pode terminar com IPCA dentro da meta e uma dos maiores taxas reais da história

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS