Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Respostas capitais
"A gente tem de fazer com que preservar dê tanto dinheiro como plantar soja", diz empresário que lucra com árvores em pé

Reservas florestais autossustentáveis rendem créditos de carbono e preço extra na exportação, duas atividades que ainda parecem bicho de sete cabeças no Brasil

Marta Sfredo

