"A gente tem de fazer com que preservar dê tanto dinheiro como plantar soja", diz empresário que lucra com árvores em pé

Vítor usa lucro das reservas para comprar mais áreas de preservação. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Vítor Montenegro Wanderley Júnior é engenheiro mecânico e um dos herdeiros do pai, de quem ouviu, quando jovem, que seria demitido do negócio da família, uma usina de açúcar, se cortasse uma só árvore da reserva. Descobriu que a mata protegia as nascentes do rio que irrigava o plantio de cana. Décadas depois, multiplicou a área de preservação herdada e não só garante a manutenção como tem lucro em duas atividades que ainda parecem um bicho de sete cabeças no Brasil: obtém preço extra pela exportação de produto sustentável e vende créditos de carbono fartos garantidos por árvores baixas e tortas do Cerrado. Nesta entrevista, como chegou lá.

Como surgiu o foco ambiental?

Faço parte de uma das famílias que controlam a usina. Era do meu avô, que teve três filhos. A sede é em Alagoas, e tinha 7,5 mil hectares de reserva de Mata Atlântica. Hoje, tem porte considerável, está profissionalizada, a família faz parte do conselho. Mas meu pai fazia corredores entre as grutas para os animais passarem, enquanto eu e meu primo só pensávamos em tirar e plantar cana, porque dava mais. Meu pai nos chamou e disse: 'Vocês podem fazer qualquer besteira e não serão demitidos, porque um é filho, o outro é sobrinho; agora, se arrancarem uma árvore dessas matas, serão demitidos sumariamente'. Ficamos meio sem entender, eu tinha 21 anos.

Entenderam, mais tarde?

Aprendemos que a usina só operava porque tinha mata protegendo todas as nascentes do Rio Coruripe e seus afluentes. Mantivemos os 7,5 mil hectares e, há cinco anos, estamos reintroduzindo espécies nativas quase extintas, como mutum, papagaio chauá, macaco-bugio. A comunidade está envolvida. Antes, quando o pessoal da cidade precisava de madeira para casa, para consertar o telhado, entrava na mata para cortar árvore. Separamos alguns hectares que eram de cana e plantamos uma palmeirinha usada para artesanato, a ouricuri. A comunidade não entra mais na mata. Em 1994, compramos uma usina no Triângulo Mineiro, em Iturama, porque no Nordeste não tinha para onde crescer. Hoje, temos quatro unidades na região. Em 2005, fomos desafiados a levar o projeto de preservação ao Cerrado. Montamos o Idese, instituto que cuida das reservas e dos projetos sociais. Essa fica na a caixa d'água do Rio São Francisco. Compramos quase 10 mil hectares.

Compraram de quem?

Compramos de uma siderúrgica que ia arrancar o Cerrado para fazer carvão, chamada Siderpa. Escolhemos a área porque tinha escritura, tudo. Também reintroduzimos espécies lá, como o bicudo. O Cerrado tem aquelas árvores baixinhas, tortas. Para ver a beleza, tem que entrar. A Mata Atlântica é exuberante, você de fora já acha bonito.

Quanto pagaram por essa área?

Em 2005, pagamos cerca de R$ 3 milhões. Não é o caso, a gente não fez para investir, mas hoje deve estar valendo uns R$ 200 milhões.

Por que replicar o projeto no Cerrado?

O Triângulo Mineiro hoje tem 13% de vegetação nativa e precisa ter 20% de reserva legal. O objetivo era ter 1 milhão de hectares preservados pela iniciativa privada, sem o Estado gastar um real. Então, queríamos transformar tudo em RPPN (reserva particular do patrimônio natural), um vínculo muito forte, é vitalício. Pode até vender, mas quem comprar sabe que vai ter de preservar para o resto da vida. Não conseguimos, porque o Ministério Público afirmou que só podia fazer transferência de reserva legal na mesma bacia hidrográfica. Só 40 mil segue como RPPN naquela região. Em 20 anos, o pessoal da soja desmatou uns 500 mil hectares do cerrado nativo. Então, em vez de 13%, hoje temos 7% de nativo, que é melhor do que replantar. Quando você recupera 20% das fazendas, é 10 hectares aqui, 20 ali, é só para passarinho. Para preservar onça, precisa de 10 mil hectares. E no Triângulo Mineiro, não tem mais.

Como sustentam essa atividade?

Tenho um amigo que é especialista, que quando foi conhecer a reserva disse que a gente só tinha 70% do ambiental exigido pelo ESG. Faltava a reserva ser autossustentável. Ele chamou atenção que a reserva dependia da usina. E se a usinaentrar em dificuldade financeira, a primeira coisa que vão cortar é a área ambiental. Transformamos o Idese em uma Ocip (organização da sociedade civil de interesse público). Trabalhamos para isso nos últimos cinco anos. Hoje a reserva é autossustentável, ainda sobra um pouco de dinheiro para ampliar a área. Compramos mais 10 mil hectares. A gente gasta mais ou menos R$ 2 milhões por ano na manutenção, o que sobra vai para ampliação, porque a venda de créditos de carbono nos dá de R$ 5 milhões a R$ 6 milhões.

Como conseguiram esse retorno em créditos de carbono?

Nosso gerente de sustentabilidade é muito ativo, e o presidente da empresa hoje, tem viés ambiental bastante forte. Eles montaram a operação com ajuda do Itaú. O cálculo do carbono hoje é feito acima e abaixo do solo, as raízes geram mais créditos, por causa do enraizamento. No Cerrado, as árvores são baixinhas e tortas, mas as raízes são fortes para aguentar a seca. A última venda de carbono teve contrato assinado na COP30. É uma simbologia, porque a gente já vende bastante e está ampliando. Os clientes são empresas europeias e algumas americanas. A gente certificou e escolheu um banco internacional para garantir a venda, porque é corresponsável. O banco ganha um pedaço desse negócio, lógico, que ninguém trabalha de graça, mas é um negócio que dá uma renda anual, por ao menos 30 anos.

Há outras fontes de lucro da reserva?

Quando a Cururipe exporta açúcar, por ter sustentabilidade ambiental certificada pela Vive (Vendor Information Verification Experts), em que se cadastram exportadoras e importadoras, ganha US$ 2 a mais por tonelada de açúcar. Se não tiver, é o preço da bolsa. E esses US$ 2 dólares vão direto para o Idese, que tem conta bancária separada da da Cururipe. Eles pagam um prêmio para quem está sendo sustentável, mesmo em outro país. Cerca de 40% do nosso açúcar é exportado para essas empresas que querem o fundo Vive.

O que esses US$ 2 representam da venda?

Uma tonelada de açúcar para exportação hoje está em torno de US$ 550. O prêmio é de US$ 2, é pouco. Mas para nós, dá quase US$ 1 milhão por ano. Para a reserva ambiental, é um colosso. Banca o custo de preservar e fazer nossos programas educacionais e ainda sobra, com os créditos de carbono, para comprar 1,5 mil hectares por ano. Lá, quando alguém desmata, tem gente que quer botar na cadeia. Eu digo 'minha gente, a briga aqui é diferente, a briga é econômica'. Se colocar meia dúzia na cadeia, 200 vão desmatar. Não adianta.

Como se ganha essa briga econômica?

A gente tem de fazer com que preservar dê tanto dinheiro como plantar soja. Na hora que isso acontecer, ninguém em sã consciência vai tirar uma árvore para plantar soja, correndo o risco da safra, podendo deixar a árvore e ganhar quase igual. Dizem que o Estado é que tem obrigação de preservar, mas não tem dinheiro para educar o povo, fazer saúde, meu Deus do céu. Aí quer que preserve porque é obrigação. No Brasil, acho que nos próximos 200 anos não vai acontecer. A gente tem de permitir que isso seja feito pela iniciativa privada. Esse é o charme das RPPN. É o governo não gastar imposto, ele vai fiscalizar. É caro preservar. Mas com crédito de carbono, essas coisas todas, passa a ser lucrativo também.

*Colaborou João Pedro Cecchini

