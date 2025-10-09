Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Notícia

Zara reabre em shopping de Porto Alegre; veja como está a loja após reforma

Unidade passa a ter 600 metros quadrados a mais em área de vendas

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS