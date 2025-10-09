Zara reabre em shopping de Porto Alegre; veja como está a loja após reforma

Depois de meses de reforma, a Zara reabre nesta quinta-feira (9) sua loja no shopping Iguatemi, em Porto Alegre. A operação já funcionava de forma parcial há algum tempo, mas retorna agora com atendimento completo. Para finalizar as mudanças, o ponto estava fechado desde segunda-feira (6).

A nova unidade tem cerca de 2,2 mil metros quadrados, 600 metros quadrados a mais do que a anterior em área de vendas. Com a reformulação, a Zara passa a ter no Iguatemi espaços dedicados só para sapatos e bolsas e para perfumaria. A empresa não informa o valor do investimento.

A Zara afirma que a reforma reflete o "novo conceito global da marca, que já está sendo implementado em diversas partes do mundo". A proposta abrange, dentre outros fatores, "organização inspirada em boutiques", com salas interconectadas.

"O Sul do Brasil representa uma região relevante para a Zara, e a parceria com o shopping Iguatemi Porto Alegre nos proporciona a oportunidade de ampliar nossa presença na região", completa a empresa.

O projeto também apresenta avanços tecnológicos, como o silo automatizado para retirada de pedidos feitos por canais digitais e caixas para autoatendimento, além de iniciativas voltadas à sustentabilidade, como sistema que monitora e otimiza o consumo de energia e climatização.

