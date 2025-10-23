"Xerife das contas públicas" vê rombo de R$ 27,1 bilhões neste ano

divulgação / pixabay

Enquanto o governo tenta buscar recursos, a Instituição Fiscal Independente (IFI), conhecida como "xerife das contas públicas", calcula em R$ 27,1 bilhões o rombo que precisa ser coberto no último trimestre. A quantia é necessária para cumprir a meta "formal" de resultado primário em 2025, ou seja, usando a margem de tolerância.

Em relatório publicado nesta quinta-feira (23), a IFI afirma que, segundo informações do Tesouro Nacional e do Siga Brasil, o governo central acumula déficit primário de R$ 100,9 bilhões até setembro. O valor decorre da perda de eficácia da Medida Provisória 1.303, com R$ 10,6 bilhões a menos em receitas neste ano, e a piora no déficit primário das empresas estatais.

A intenção do governo é obter redução de gastos e aumento de receitas com o encaminhamento de dois projetos de lei ao Congresso que replicam as propostas que a Câmara dos Deputados deixou caducar. Se não conseguir, terá de bloquear gastos de R$ 27,1 bilhões em pouco mais de 70 dias, o que resta de 2025.

No dia em que o Correio apresentou nova alternativa para financiar uma necessidade de total de R$ 20 bilhões, dos quais R$ 10 bilhões precisariam entrar ainda neste ano, a IFI detalha a análise nos resultados negativos das estatais que estão agravando o buraco nas contas públicas. A opção é a criação de um fundo imobiliário na Caixa com imóveis do Correios para obter novas receitas.

A IFI destaca que a expectativa para o resultado do Correios (ECT) passou de superávit de R$ 700 milhões no terceiro bimestre (maio/junho) para déficit de R$ 2,4 bilhões no quarto (julho/agosto). Com isso, a projeção para o déficit primário das estatais aumentou, de R$ 6,5 bilhões para R$ 9,2 bilhões, entre julho e setembro.

Conforme os dados, tem prejuízo que pesa mais do que o dos Correios: o da Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), vinculada à Marinha, que se destina a "promover a indústria militar naval brasileira". As duas respondem por mais da metade (R$ 5 bilhões) do rombo de estatais, de R$ 9,2 bilhões.

A Emgea que aparece na tabela é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Fazenda, que faz gestão de ativos da União e de integrantes da administração pública federal. Na prática, administra carteiras de operações de crédito – imobiliário, comercial e do setor público.