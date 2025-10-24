Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Novo sinal 
Notícia

Um motivo a menos para a torcida do Inter se irritar?

Parceria deve ajudar a melhorar conexão de rede 4G e 5G dentro e no entorno do Beira-Rio

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS