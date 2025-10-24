Um motivo a menos para a torcida do Inter se irritar?

Previsão é que cobertura de internet amplie no próximo ano. Renan Mattos / Agencia RBS

Ao menos fora de campo, há um plano para que a torcida colorada passe menos raiva. Inter, Brio e V.tal, empresa de soluções de infraestrutura digital neutra, assinaram contrato para melhorar a cobertura de rede 4G e 5G no Beira-Rio. Se o time também vai aperfeiçoar o desempenho, é outro problema.

A V.tal vai modernizar equipamentos e antenas que mantém na região para ampliar a capacidade de internet dentro e no entorno do estádio. Como a empresa oferece infraestrutura neutra, todas as operadoras móveis que tenham contrato ativo com a V.tal vão poder se conectar às instalações para aprimorar seus serviços no local.

Antes de irritar o leitor, um lembrete: a jornalista que assina esta coluna também é colorada, ainda que meio distraída. Não é flauta.

— Não se trata apenas de mais uma infraestrutura. Estamos falando de um passo no processo de reconstrução de infraestruturas afetadas pela enchente de 2024. Um processo em que a V.tal tem contribuído de diversas formas, especialmente com a construção de um cabo submarino — diz o diretor comercial da V.tal, Lucas Aliberti.

A previsão é que as obras sejam iniciadas ainda neste ano, mas a conexão de rede 4G e 5G só deve começar a melhorar no próximo. Ao menos, vai ficar mais fácil desabafar...

*Colaborou João Pedro Cecchini