"Tudo certo, nada resolvido", brinca responsável pelo imposto que vai substituir o ICMS a partir de 2026

Flávio César responde por órgão que vai dividir IBS entre Estados e municípios. Comsefaz / Divulgação

O Senado aprovou, nesta semana, regulamentação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que vai substituir o ICMS. O secretário da Fazenda do Mato Grosso do Sul, Flávio César, foi eleito presidente do Comitê Gestor do IBS, que será responsável por arrecadar e distribuir o novo imposto entre Estados e municípios. Também presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do DF (Consefaz), conversou com a coluna em um intervalo da Semana Tributária, que o Rio Grande do Sul recebe pela primeira vez.

Tudo pronto para a cobrança de IBS?

Prontíssimo (risos). Tudo certo, nada resolvido.

Começa em três meses, certo?

Isso mesmo, as alíquotas de 0,1% de IBS e 0,87% de CBS começam a vigorar em janeiro de 2026. Mas para quem está em dia com suas obrigações, não é obrigatório, só a partir de janeiro de 2027. Mas é compulsório para quem não está em dia.

Não é um pouco contraditório?

É que, na verdade, é um incentivo para as empresas se adaptarem. O Consefaz foi o protagonista de toda essa discussão. No âmbito da Lei Complementar 214, criamos, em parceria com os municípios, um pré-comitê para preparar a transição.

Vai estar pronto em janeiro?

Estamos trabalhando, de fato, desde janeiro deste ano, no âmbito do pré-comitê gestor, com cerca de 2 mil técnicos. Entre Estados e municípios, criamos grupos de coordenação técnica nas áreas financeira, normativa, operacional. Além dos secretários dos Estados, também técnicos e representantes dos municípios, todos estão trabalhando a todo vapor.

É difícil conciliar interesses dos Estados e dos municípios?

Vinte dias depois da promulgação da lei 214, já se deu a instalação do Comitê Gestor Provisório, e fizemos a eleição do presidente do Conselho Superior, embora os municípios não tenham indicado seus representantes por um conflito de entendimento entre as entidades que representam os municípios, a CNM (Confederação Nacional de Municípios), que representa os pequenos, e a FNP (Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos), que representa os grandes. Com pareceres legais, fizemos a eleição para estruturar os primeiros passos. Com a aprovação do PLP 108, também se resolve essa situação, porque ficou claro o quantitativo que cada uma das instituições tem direito de indicar.

Vai ser possível aproveitar alguma estrutura do ICMS?

Alguns sistemas serão adaptados. Tudo está sendo trabalhado no âmbito do pré-comitê, com os técnicos envolvidos e a própria Receita Federal. Nessa fase final, vamos intensificar a formatação para começar a operacionalização.

Com a reforma tributária, há previsão de fim da guerra fiscal entre Estados, mas já começaram as pressões por incentivos financeiros. Dá para sonhar com o fim da guerra ou só vai trocar de nome?

Com certeza dá para sonhar. A reforma tributária traz uma oportunidade de os Estados focarem na sua vocação. O Mato Grosso do Sul já é conhecido como a rota da celulose. Temos quatro empresas instaladas e uma quinta em implantação. E ainda temos frigoríficos, o setor sucro-alcooleiro e a citricultura está chegando muito forte. Assim como o Rio Grande do Sul tem o seu perfil e com certeza também vai focar nesse sentido.