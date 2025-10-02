Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

"Tudo certo, nada resolvido", brinca responsável pelo imposto que vai substituir o ICMS a partir de 2026

Presidente do Comitê Gestor do IBS afirma que trabalho começou ainda em janeiro e tudo deve estar pronto para a fase-teste que começa em três meses

