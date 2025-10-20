Dólar caiu 0,xx% e fechou em R$ 5,3xx nesta segunda-feira. Félix Zucco / Agencia RBS

Depois de passar a última semana acima de R$ 5,40, o dólar retornou ao patamar de R$ 5,30 nesta segunda-feira (20): caiu 0,64% e fechou em R$ 5,37. O principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, subiu 0,8% e recuperou o nível de 144 mil pontos.

A percepção de redução de risco, que havia marcado a última sexta-feira (17), voltou a ocorrer nesta segunda-feira (20). As tensões na guerra comercial entre EUA e China diminuíram, apesar de Donald Trump ter ameaçado impor tarifa de 155% sobre produtos chineses a partir de novembro. Se o número foi duro, a conversa foi suave:

— Vamos nos sair muito bem com a China, que não quer conflito (...). Acredito que vamos fechar um acordo comercial muito forte. Ambos ficaremos satisfeitos (...). Eu amo minha relação com Xi Jinping (presidente da China) — disse Trump a jornalistas na Casa Branca.

Com a queda desta segunda-feira, o dólar apagou a disparada que havia levado a cotação para R$ 5,50 no último dia 10.

*Colaborou João Pedro Cecchini