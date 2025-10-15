Três empresas se unem para criar grupo de reciclagem na Região Metropolitana

Conglomerado tem sede em Alvorada. Grupo Sygecom / Divulgação

É com faturamento de R$ 27 milhões que nasce um grupo de reciclagem com sede em Alvorada. O Grupo Sygecom será composto por Sygecom, Sagi Solutions e Waste Bank. Os cerca de 2,5 mil clientes das três empresas somam 52 mil toneladas anuais de resíduos reciclados.

A união vai integrar etapas de gestão, logística e pagamentos no setor de reciclagem. O CEO do Grupo Sygecom, Dinho Machado, conta como vai funcionar:

— Pense em um pequeno negócio de reciclagem, um ferro-velho e um catador. Na pesagem, é feito o registro no sistema Sygecom, que calcula automaticamente o valor por peso e tipo de material. O pagamento ao catador pode ser feito diretamente em sua conta WasteBank, e a nota fiscal é emitida. Depois, o ferro-velho entrega os materiais na indústria recicladora, com transporte monitorado e registrado pela Sagi Solutions.

Ou seja, a união das empresas vai permitir que o ciclo da reciclagem seja mais rastreável. O Grupo Sygecom começa com cerca de cem funcionários e escritórios em Porto Alegre, em Indaiatuba e Campinas (SP).

O Waste Bank tem origem em Campinas e oferece contas digitais. Criada em 2005, em Alvorada, por uma família de recicladores, a Sygecom é uma empresa de tecnologia do setor de reciclagem. A Sagi Solutions surge a partir da experiência dos fundadores da Sygecom e trabalhava com escritórios em Indaiatuba.

*Colaborou João Pedro Cecchini