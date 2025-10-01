Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Sem controle doméstico
Shutdown expõe limites do poder de Trump

Caso se estenda por muito tempo, paralisação de serviços federais pode afetar outras economias. A mais longa ocorreu no primeiro mandato do republicano, com perdas de US$ 3 bilhões

