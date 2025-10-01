Shutdown expõe limites do poder de Trump

Trump chama de "shutdown democrata", reconhecendo falta de controle sobre o Congresso. KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Quando Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, conquistou maioria nas duas casas legislativas, o consenso foi de que havia obtido uma vitória estrondosa. Passados apenas nove meses da posse, enfrenta um problema experimentado 14 vezes por quase todos os antecessores desde a década de 1980: a paralisação de serviços federais determinada por impasse legislativo sobre o orçamento do ano fiscal que, nos EUA, começa nesta quarta-feira (1º) .

A realidade expôs os limites do poder do presidente que manifesta ambição de comandar de forma absoluta não só seu país, mas todo o mundo. Trump tentou, mas não conseguiu, evitar que os cidadãos americanos fossem prejudicados pela disputa política.

E o restante do mundo se pergunta quanto tempo vai levar essa situação. Caso se estenda por muito tempo, o famoso shutdown pode afetar outras economias, além da doméstica. No mercado financeiro, já há preocupação se a publicação de dados de emprego de setembro, prevista para a sexta-feira (5), será ou não mantida. São informações que costumam condicionar o comportamento de investidores.

A preocupação é grande porque Trump já protagonizou o maior período de shutdown da história recente, com 35 dias entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Na época, o impasse ocorreu em torno do polêmico projeto de construção de um gigantesco muro na fronteira com o México. As perdas econômicas geradas por esse longo período foram estimadas em US$ 3 bilhões.

Agora, o pivô da disputa política que trava a aprovação do orçamento são programas de saúde. Os democratas ameaçam só aprovar o orçamento se Trump se comprometer com a manutenção de serviços de assistência médica, que podem ser encerrados se não forem renovados.

Essa posição fez o presidente americano chamar a situação de "shutdown democrata". É uma tentativa de terceirizar a responsabilidade. Mas de forma indireta reconhece que não controla o Congresso, como parecia a muitos. Para quem quer controlar o mundo, não garantir normalidade em seu próprio país é um enorme problema.