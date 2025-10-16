Reunião sobre tarifaço na Casa Branca: baixa expectativa, grandes esperanças

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira (E), e o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Itamaraty / Divulgação

Atualização: o Departamento de Estado dos Estados Unidos assinou nota conjunta com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em que reitera que a reunião foi produtiva e prepara um futuro encontro entre Lula e Trump.

O esperado encontro entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, confirmou o que se previa: nenhum grande anúncio, mas grandes esperanças. Essa primeira rodada de negociações sobre o tarifaço entre os governos brasileiro e americano ocorreu na Casa Branca, em Washington, sob grande sigilo: a imprensa não pôde sequer fazer imagens da equipe brasileira chegando ao local. Segundo Vieira, foi uma "ótima" reunião. Nem Rubio nem Trump publicaram comentários sobre o encontro em suas redes sociais.

Da primeira reunião presencial entre autoridades dos dois países sobre o tarifaço – depois da "química" entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump e o posterior telefonema entre presidentes – a grande esperança era que avançasse na definição da pauta que será debatida, em algum momento, entre Trump e Lula. Principalmente, que não inviabilizasse esse encontro. Desse ponto de vista, parece ter obtido sucesso. Segundo Vieira, ele e Rubio tiveram 20 minutos de reunião frente a frente, e outros 45 minutos incluíram assessores dos dois lados. E definiu:

— Foi criado um canal de negociação.

Contido, mas aparentando alívio, Vieira disse que o encontro "foi muito produtivo", com "clima excelente" e previu o encontro de cúpula em algum momento do futuro, que preferiu não definir. O ministro não descartou uma conversa em Kuala Lumpur, no final deste mês, mas ressalvou que vai depender de as agendas de ambos coincidirem.

Presidente-executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferreira, avalia que pode ser o "primeiro passo" para retomar à taxa universal de 10%, revertendo o tarifaço adicional de 40% imposto a produtos brasileiros.

— O objetivo não deve ser só incluir alguns setores na lista de exceções, mas retirar todo o adicional de 40%, que não tem fundamento técnico ou comercial. O bom é que o canal de diálogo, que estava truncado, agora está aberto. O mundo ideal seria a notícia de retirada, mas sabemos que é muito difícil, ainda vai haver algumas rodadas — afirma Ferreira.

Diretora-executiva da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel), Cândida Cervieri, observa que, depois de Lula ter discutido o tarifaço, o elefante na loja de cristais, na ligação com Trump, o Brasil deve apresentar argumentos técnicos para retirada da sobretaxa.

— É o início da negociação, quando as partes técnicas abrem o diálogo e começam a trabalhar de forma técnica sobre a tarifa imposta ao Brasil — diz Cândida.

Possíveis temas

Como em toda negociação, o Brasil vai precisar levar alguns temas à mesa para fazer concessões. Uma das possibilidades é a de que seja retomado o sistema de cotas de importação de etanol dos Estados Unidos livres da alíquota de 18% cobrada atualmente.

Em outro ponto de interesse dos americanos, o acesso a minerais críticos e terras raras do Brasil, a hipótese seria propor que os EUA investissem na extração e produção desses elementos aqui e, em troca, tivessem garantia de acesso a uma parcela dessa produção. Esse é um assunto estratégico por que esses minérios são matérias-primas para produtos de tecnologia e armamento. É assunto central na guerra comercial com a China, maior produtora de terras raras do planeta.

*Colaborou João Pedro Cecchini