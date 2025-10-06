Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

O desafio do calendário
Reforma administrativa que será analisada no Congresso é séria ou cosmética?

Proposta mescla ambição e cautela, inclui fim de penduricalhos e supersalários, mas assim que foi apresentada já mobilizou manifestações contrárias

