Rede gaúcha de postos para carros elétricos terá primeira unidade fora do Estado

Depois de chegar a 18 unidades no Rio Grande do Sul, a Esquina do Futuro, rede de eletropostos multisserviços do Grupo Farroupilha, prepara sua primeira unidade fora do Estado. Com investimento de R$ 1,5 milhão, vai instalar em Maringá, no Paraná, unidade com quatro pontos de recarga elétrica e loja de conveniência da Alegrow Café, empresa que também pertence ao conglomerado gaúcho.

O local ainda terá espaço para trabalhar e ambiente Lançamento do Futuro, voltado à exposição de soluções de tecnologia e sustentabilidade. Os eletropostos têm capacidade de recarregar veículos de forma ultrarrápida — ou seja, atingir até 80% da carga em 15 minutos, percentual que não afeta o desempenho nem reduz a vida útil da bateria. Equipados com tecnologia da multinacional com origem catarinense WEG, priorizam fontes de energia verde e renovável.

A Esquina do Futuro ficará integrada ao BE Garden, empreendimento residencial assinado pela incorporadora paranaense BE: A Moradia do Futuro, e próxima ao bairro planejado Eurogarden, conhecido por ser sustentável.

Segundo o CEO do Grupo Farroupilha, Eduardo Costa, a escolha por Maringá como porta de entrada no Paraná passa pela sinergia entre os projetos da rede gaúcha e da BE.

— A mobilidade sustentável é um pilar da Esquina do Futuro. Queremos participar ativamente da transformação das cidades, entregando tecnologia e serviço de qualidade onde há visão de futuro.

A empresa soma 18 eletropostos em operação no Rio Grande do Sul, entre os quais oito em Porto Alegre, cinco na Região Metropolitana, duas na Serra, um no Vale do Taquari, um na Região Central e um no Litoral Norte.

No último mês, foram instaladas novas estações de recarga para carros elétricos em Santa Maria e Lajeado, junto às Lojas Lebes. A previsão é chegar a Pelotas ainda neste mês. Com sete marcas próprias, o Grupo Farroupilha teve faturamento acima de R$ 500 milhões em 2024.

*Colaborou João Pedro Cecchini