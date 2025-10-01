Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

ESG na prática
Notícia

Rede gaúcha de postos para carros elétricos terá primeira unidade fora do Estado

Unidade integrada à empreendimento de incorporadora paranaense terá estação de carregamento ultrarrápido e loja de conveniência

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS