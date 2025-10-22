Quem são os gaúchos entre os 10 CEOs mais admirados no Brasil

Daniel Randon e Marcos Baptistucci fizeram dobradinha. Randoncorp / Divulgação

Há dois gaúchos entre os 10 CEOs Mais Admirados do Brasil na lista de 2025, do Grupo Gestão RH. Receberam os prêmios na terça-feira (21) Daniel Randon, da Randoncorp, 100% gaúcha, e Andrea Krewer, da Sodexo, francesa que comprou a Puras em 2011. A companhia é da França, mas Andrea é de Boa Vista do Buricá.

A empresa nascida e crescida em Caxias do Sul ainda fez dobradinha, com Marcos Baptistucci também escolhido com destaque do Rio Grande do Sul entre os profissionais de RH. Seu cargo na Randoncorp tem mais letras do que o habitual: Chief People & Culture Officer (CPCO).

Realizada há quase 20 anos pelo Grupo Gestão RH, a premiação envolve voto popular e voto de pares do mercado para reconhecer executivos por sua atuação e seu impacto na gestão de pessoas. Identifica e destaca os líderes de empresa por visão, valores e atuação na gestão de pessoas e compreensão de que a aplicação de boas práticas de RH é indissociável da estratégia do negócio.

*Colaborou João Pedro Cecchini