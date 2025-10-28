Quanto pode custar ao Brasil a negociação do tarifaço com Trump?

Presidente americano terá conta para reduzir alíquota de 50%. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Nesta terça-feira (28), os Estados Unidos assinaram com o Japão um acordo que envolve terras raras (veja os termos publicados no site da Casa Branca). É o quinto acerto com países asiáticos celebrado na viagem de Donald Trump ao continente. Dá uma ideia do custo que podem significar para o Brasil as negociações para alívio no tarifaço que começaram na véspera, também na Ásia.

O abastecimento de terras raras processadas se tornou a obsessão número 1 dos EUA depois que a China ameaçou cessar seu fornecimento. Para lembrar, o gigante asiático concentra mais da metade do processamento desses 17 minerais que exigem tecnologia para extração e preparação para uso. O Japão é um outro raro país que processa, daí o interesse americano.

Como o Brasil tem a segunda maior reserva identificada de terras raras no planeta, será tema incontornável nas tratativas para a remoção total ou parcial do tarifaço. Mas não o único. Outro assunto complexo e previsível é o da regulação das big techs. Embora a essa altura já tenha até rompido de forma ruidosa com um deles – seu ex-assessor Elon Musk –, Trump teve em sua posse presença maciça dos donos dessas empresas que redefiniram a hegemonia americana no mundo.

O Brasil tem uma medida provisória em vigor que cria a Superintendência de Mercados Digitais, supervisionada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Seriam monitoradas barreiras à concorrência que causaram multas milionárias às big techs na União Europeia. Não é difícil imaginar que esse seja um ponto das tratativas.

Esse tema é um dos incluídos na investigação ainda em curso do Representante de Comércio dos EUA (USTR na sigla em inglês), cujo titular, Jamieson Greer, participou da reunião de Trump com Lula e da primeira rodada técnica entre os dois países, realizada na segunda-feira (27).

Um ponto menos delicado, mas que também pode significar custo, envolve as tarifas na entrada de produtos americanos no Brasil, outro ponto óbvio das negociações. Nesse capítulo, são considerados estratégicos para os americanos automóveis, máquinas e eletroeletrônicos, além do eterno etanol, que enfrenta aqui alíquota de 18% enquanto lá era de 2,5% até o tarifaço.

Conforme a Organização Mundial do Comércio (OMC), a tarifa média aplicada pelo Brasil na importação de produtos americanos é de 5,5%. Sobre os produtos agrícolas, é quase o dobro: 9,3%. A ambição do governo brasileiro é fazer uma nova rodada técnica na próxima semana, para acelerar um acordo que poderia ser anunciado durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Washington. Vai ter muita conta para fazer.

Minerais críticos & terras raras

Não é a mesma coisa: todas as terras raras são minerais críticos, mas nem todos os minerais críticos são terras raras.

Alguns minerais críticos

Cobalto

Cobre

Grafite

Lítio

Níquel

Nióbio

Titânio

Todas as terras raras

São 17 elementos químicos que existem na natureza em pequenas concentrações e em minerais complexos, o que exige alta tecnologia para extrair e processar . Um dos menos desconhecidos é o neodímio, com propriedades magnéticas, usado na produção de superímãs em motores de carros elétricos, turbinas eólicas e dispositivos eletrônicos.

. Um dos menos desconhecidos é o neodímio, com propriedades magnéticas, usado na produção de superímãs em motores de carros elétricos, turbinas eólicas e dispositivos eletrônicos. Os 17 raros: cério, érbio, európio, escândio, disprósio, gadolínio, hólmio, itérbio, ítrio, lantânio, lutécio, neodímio, praseodímio, promécio, samário, térbio e túlio.