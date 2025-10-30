Quanto dinheiro o crime organizado movimenta no Brasil, e em que segmentos

Prisões na megaoperação não incluíram chefes do tráfico. Mauro PIMENTEL / AFP

Enquanto o Rio tenta identificar 121 de mortos na megaoperação que não prendeu os líderes do tráfico, especialistas se debruçam nos estudos disponíveis para tentar evitar que o necessário combate ao crime seja mais eficiente e menos sanguinário. Um dos essenciais é Follow the Products (siga os produtos). O título é um jogo de palavras com o clássico "follow the money" (siga o dinheiro) que guia investigações.

A análise do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) foca nas "novas fronteiras econômicas do crime organizado no Brasil, com foco em produtos de alto valor, circulação e vulnerabilidade ao mercado ilícito". Conforme o estudo, desde 2022 o crime organizado gira cerca de R$ 146,8 bilhões ao ano com "negócios" em quatro segmentos.

Pelas projeções, o mais relevante é o de combustíveis e lubrificantes, estimado em R$ 61,5 bilhões, ou 41,8% da receita do crime organizado. Depois, bebidas, com R$ 56,9 bilhões ou 38,8%, extração e produção de ouro, com R$ 18,2 bilhões ou 12,4% dos ganhos, e tabaco/cigarros, com R$ 10,2 bilhões ou 7%. Para o FBSP, esses segmentos antes restritos à economia formal têm "brechas regulatórias e falhas de fiscalização" que facilitam a atuação de criminosos.

O estudo (veja a íntegra aqui) compara essas cifras robustas, maiores do que alguns segmentos legais, com a receita do crime "convencional". A estimativa da receita com tráfico de cocaína está na casa dos R$ 15 bilhões. Esse valor não está incluído na soma de R$ 146,8 bilhões, restrita aos "novos" segmentos. É pouco mais de 10% do que a soma das quatro "novas" atividades.

E embora detalhe os quatro segmentos, o estudo traz outra estimativa, a dos ganhos do crime organizado com crimes virtuais (golpes no Pix, por exemplo) e furtos de celulares, que chegou a R$ 186,1 bilhões de julho de 2023 a julho de 2024. A soma chega a absurdos R$ 348,1 bilhões ao ano. Para dar uma ideia, a receita anual da Petrobras foi de R$ 490,8 bilhões em 2024. O crime organizado já gira 70,9% do que movimenta maior empresa do país.

Os diagnósticos setoriais

Combustíveis: as fraudes geram perdas fiscais de até R$ 23 bilhões ao ano, com 13 bilhões de litros comercializados ilegalmente em 2022 – suficientes para abastecer toda a frota do Brasil por três semanas. Apesar de avanços como a cobrança de impostos em uma só fase, o setor carece de sistema nacional integrado de rastreamento.

Bebidas: o desligamento do Sicobe provocou apagão de dados consolidados sobre o mercado ilegal, com perdas tributárias estimadas em R$ 72 bilhões em 2022. Entre 2019 e 2023, o volume apreendido foi equivalente ao consumo durante o Carnaval do Rio de Janeiro. No mesmo ano, o mercado ilegal movimentou R$ 56,9 bilhões, evidenciando sonegação fiscal, contrabando e falsificação.

Ouro: cerca de 38% da produção nacional entre 2015 e 2020 tem fortes indícios de ilegalidade, movimentando R$ 40 bilhões. "Narcogarimpos" conectam os garimpos ilegais ao tráfico de drogas e armas. Operando em regiões remotas e com fiscalização limitada, esses grupos utilizam os lucros do ouro ilegal para financiar outras atividades ilícitas.

Cigarros: 40% do mercado é de produtos ilegais, gerando prejuízo fiscal de R$ 94,4 bilhões em 11 anos. Embora haja avanços no controle de produção e rastreamento, há necessidade de melhorias para enfrentar a apropriação da cadeia de valor por facções como PCC e milícias, que controlam a distribuição.

