Projeto de R$ 370 milhões na antiga área da Panambra terá nova fase

O conjunto de prédios já em construção na área da tradicional revenda de veículos Panambra, entre a Avenida João Pessoa e a Rua Coronel Lima e Silva, na Cidade Baixa, em Porto Alegre, vai entregar a primeira fase do projeto no próximo ano. O edifício chamado Nano, com frente para a João Pessoa, já está erguido e tem 80% das unidades vendidas até agora.

Neste final de semana, será lançada a segunda fase do Downtown Trend: uma torre residencial com frente para a Lima e Silva. Terá apartamentos de um e dois dormitórios com áreas entre 75 e 106 metros quadrados.

Todo o projeto tem valor geral de vendas estimado em R$ 370 milhões. E inclui uma espécie de corredor arborizado que vai ligar as duas vias, com acesso público. Estão previstas 22 lojas nos andares térreos das torres. Em três desses espaços, será instalado o estande de venda do novo edifício, com direito a uma megamaquete do conjunto. Será possível também visitar apartamentos decorados.

O empreendimento de 12,5 mil metros quadrados é uma parceria entre a incorporadora Maiojama, a Vanguard, da Plaenge, e fundo Phorbis.

Como é o projeto