Novo espaço de Porto Alegre será o maior food mall do Brasil; veja imagem

Square Embarcadero terá cerca de 30 operações. Melnick / Divulgação

Um mês depois de apresentar seu projeto no antigo Ginásio da Brigada, o Square Garden, a Melnick, com Embarcadero Tornak, DC Set e Zaffari, apresentou na noite desta segunda-feira (27) o food mall que ficará no térreo do empreendimento. Com cerca de 5 mil metros quadrados, será o maior do Brasil, segundo a incorporadora.

O espaço na esquina na Avenida Ipiranga com a Rua Silva Só, em Porto Alegre, terá cerca de 30 operações gastronômicas e de lazer, com assinatura do Grupo Embarcadero, que dá nome ao local: Square Embarcadero.

O projeto de food mall em Porto Alegre supera em área o Eataly de Nova York, referência no mundo da gastronomia que tem 4,6 mil metros quadrados.

O valor geral de vendas (VGV) do Square Garden, empreendimento que abriga o food mall, é de R$ 450 milhões. São três torres com 507 apartamentos. A área privativa do prédio contará com praça suspensa, no 4º andar.

Square Embarcadero ficará no térreo. Melnick / Divulgação

O que é food mall?

O conceito de food mall propõe a combinação de elementos de shopping com espaço gastronômico. A diferença é que agrega também o foco em experiência e diversidade de ofertas em ambiente aberto e de circulação do público. Conforme a Melnick, a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) define que, para ser chamado de "shopping", um empreendimento precisa cumprir requisitos de mix, porte, número de lojas, âncoras, estacionamento e serviços. Um food mall não atende a esses parâmetros, por isso não é um "shopping".

*Colaborou João Pedro Cecchini