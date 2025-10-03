Porto Alegre terá fórum sobre desenvolvimento, cooperativismo e mudança climática

Foco é tratar sobre soluções inovadoras e sustentáveis no Estado atingido por eventos extremos em 2024. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Uma discussão sobre sobre os desafios impostos pela mudança do clima e a construção de um futuro mais resiliente será o foco do Fórum Debate Abde – Desenvolvimento Regional e Cooperativismo: Desafios e Oportunidades para a Promoção da Transição Sustentável Justa. O evento será realizado Associação Brasileira de Desenvolvimento (Abde) na próxima quarta-feira (8).

Quase de forma simultânea também ocorrem na Capital o 26º Congresso Brasileiro de Economia e a Semana Fazendária Rio Grande do Sul 2025, discussão nacional sobre reforma tributária.

O fórum da Abde será realizado em parceria com o o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), no Salão Nobre da Catedral Metropolitana de Porto Alegre, das 9h às 18h.

Reunirá representantes dos setores público e privado, sociedade civil, presidentes de cooperativas de crédito, dirigentes de bancos de desenvolvimento e especialistas em sustentabilidade. O evento é gratuito, mas é preciso se inscrever aqui.

Entre os destaques da programação, estão debates sobre o papel do cooperativismo nas políticas públicas e no desenvolvimento regional, agricultura sustentável, adaptação climática e desafios para construção de cidades resilientes. Depois de o Estado ter sido atingido por eventos extremos em 2024, o foco é tratar sobre soluções inovadoras e sustentáveis para o futuro.

O evento também marcará o lançamento do estudo Financiamento de Adaptação Climática para Cidades Sustentáveis, elaborado pela Abde em parceria com a Frankfurt School e a Agência Francesa de Desenvolvimento.

*Colaborou João Pedro Cecchini