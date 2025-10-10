Porto Alegre tem 10 ruas com imóveis de R$ 2,25 milhões, novo teto do SFH

No SFH, recursos vêm de poupança e FGTS, o que permite juro menor. André Ávila / Agencia RBS

O governo federal elevou o valor máximo para financiamento de imóveis dentro do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), que prevê limite para juro de 12% ao ano, para cerca de R$ 2,25 milhões. O teto anterior era de R$ 1,5 milhão. O anúncio ocorreu nesta sexta-feira (10), no âmbito da nova política habitacional para ampliar o acesso da classe média ao financiamento imobiliário.

Um estudo da Loft identifica que há 10 ruas em Porto Alegre com preço médio próximo ao novo teto (veja lista completa abaixo). O bairro com mais vias nessa faixa é o Bela Vista, com três.

A pesquisa considera vendas realizadas na Capital e registradas na prefeitura entre janeiro e agosto deste ano. Foram incluídas apenas ruas com pelo menos três transações no período.

O levantamento reúne vias em que preço médio varia entre R$ 1,8 milhão e R$ 2,2 milhões, valor que representa o intervalo próximo ao que deve ser o novo valor máximo para financiamento pelo SFH.

— Os dados mostram que a revisão do teto do SFH pode ter impacto real em Porto Alegre, especialmente em bairros de classe média alta, como Bela Vista e Petrópolis, onde o valor médio dos imóveis se aproxima do novo limite — diz o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.

No SFH, os recursos vêm da poupança e do FGTS, o que garante menor custo no financiamento. O ajuste atualizará o limite vigente desde 2019, como forma de adequar o programa à valorização dos imóveis e à inflação acumulada no período.

*Colaborou João Pedro Cecchini