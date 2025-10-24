Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Contagem regressiva
Análise

Por que uma eleição para o Legislativo define o futuro da economia na Argentina

Com dólar a 1,5 mil pesos, país teve desvalorização de 50% em menos de dois anos e precisa da ajuda mais robusta de Trump

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS