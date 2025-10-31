Por que refinaria do Rio criada antes da Petrobras virou suspeita

Refinarias existem para transformar petróleo em combustíveis. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Antes do nascimento da Petrobras, já havia duas refinarias de petróleo no Brasil: uma em Rio Grande e outra no Rio de Janeiro. Ambas foram as únicas autorizadas a funcionar depois da estatização do setor, exatamente por já funcionar antes. A Riograndense está a caminho de se tornar biorrefinaria, mas a fluminense virou suspeita e está no centro de uma queda de braço entre o governo federal e o do Estado do Rio.

Nascida como Manguinhos, hoje a refinaria do Rio se chama Refit. E foi interditada em operação conjunta da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e da Receita Federal no final do mês passado, sob suspeita de irregularidades. Conforme a agência reguladora, não havia evidências de que a empresa realmente atuava no refino de combustível. A decisão de interromper as atividades foi tomada na Operação Cadeia de Carbono, desdobramento da Carbono Oculto, que mirou atividades ilegais no mercado de combustíveis.

Conforme a ANP, a Refit estaria importando combustíveis quase prontos em vez de transformar petróleo nesses produtos, que seria a natureza de sua operação. E a essa compra no Exterior seria fraudulenta: registrada como nafta ou condensado, que são produtos intermediários, mas cobrada como gasolina. E a Receita aponta a empresa, com dívida de R$ 10 bilhões em impostos, como devedora contumaz.

A operação virou uma disputa judicial: o governo fluminense recorreu da interdição, e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro liberou as atividades da Refit. Nesta semana, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) voltou a suspender as operações.

A Operação Carbono Oculto identificou a infiltração da facção criminosa PCC no setor de combustíveis. A Receita Federal apreendeu dois navios que transportavam combustível com destino a Manguinhos e suspeita que postos de gasolina controlados pelo grupo criminoso fossem abastecidos pela Refit. Até o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, envolveu-se, afirmando que o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), não está "inteirado" sobre a necessidade de manter a refinaria fechada. E disse:

– Asfixiar o crime organizado passa por organização das atividades de inteligência.

A Refit afirma que "jamais atuou ou opera como empresa de fachada para atividades ilegais e possui histórico comprovado de atividades legítimas no mercado". A companhia emprega 2,5 mil pessoas e tem produção limitada por lei em 17 mil barris/dia, volume a que a unidade gaúcha também está restrita.