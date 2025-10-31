Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Sob investigação
Notícia

Por que refinaria do Rio criada antes da Petrobras virou suspeita

Duas únicas unidades existentes antes da estatização tiveram caminhos distintos: a do RS deve se tornar biorrefinaria, a do Rio é investigada no desdobramento da Carbono Oculto

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS