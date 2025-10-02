Por que dólar "subiu" e bolsa caiu depois da isenção de IR que já fez mercado derreter

Dólar variou 0,2% para cima, em R$ 5,339, nesta quinta-feira. Félix Zucco / Agencia RBS

Na avaliação de investidores e especuladores, a compensação por cobrança mínima a quem tem rendimentos superiores a R$ 50 mil mensais equaciona o problema do equilíbrio fiscal detectado em dezembro passado.

O estresse teve fonte lá fora, por maior cautela com perspectivas de corte de juro nos Estados Unidos, o que afetou as negociações no mercado financeiro nesta quinta-feira (2). O dólar variou 0,2%, para cima e fechou em 5,339, e o principal índice da bolsa brasileira (B3), o Ibovespa, caiu com mais força, em torno de 1%, para 144 mil pontos, perdendo mais um patamar, o de 145 mil pontos.

A presidente regional do Federal Reserve de Dallas (Fed, o banco central dos EUA, que tem várias representações), Lorie Logan, afirmou que a autoridade monetária precisa ser "muito cautelosa em relação a cortes na taxa daqui para frente".

O shutdown nos EUA, que provoca paralisação nos serviços federais americanos desde quarta-feira (1º), também traz incerteza ao mercado. A perspectiva passou a ser de que o impasse sobre o orçamento se prolongue.

Além dos fatores externos, notícias sobre um programa de gratuidade de ônibus em todo o Brasil geraram percepção de maior risco fiscal, o que adicionou mais uma dose de temor.

*Colaborou João Pedro Cecchini

Leia mais na coluna de Marta Sfredo