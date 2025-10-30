Plataforma gaúcha compra startup e estreia opção de carona corporativa

Deskbee atende clientes como Raízen, XP, Renault e Coca-Cola. Deskbee / Divulgação

Após comprar a startup Bynd, a empresa gaúcha Deskbee começa a oferecer em sua plataforma um módulo de carona corporativa chamado de BeeBynd.

A Deskbee está presente em cerca de 30 países e é usada por aproximadamente 400 empresas. A proposta é conectar funcionários da mesma companhia para compartilhar trajetos ao trabalho.

A plataforma da Deskbee se apresenta como líder no Brasil e referência global em tecnologia para gestão de espaços e trabalho híbrido. Com a opção BeeBynd, mira deslocamento colaborativo, com menos estresse e menor impacto ambiental.

A empresa atende clientes como Raízen, XP, Renault, Cielo, Volkswagen, Coca-Cola, TOTVS e John Deere.

*Colaborou João Pedro Cecchini