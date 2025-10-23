Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Estresse geopolítico
Petróleo dispara com ameaça de guerra da Rússia depois de sanção de Trump

Cotação do barril tipo brent decola 4,6% com ex-presidente russo afirmando que decisão dos EUA é "ato de guerra"

