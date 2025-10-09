Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Alívio lá fora, rombo aqui dentro
Petróleo cai com cautela com expectativa de fim de guerra, dólar sobe no Brasil

Até o fechamento das negociações do tipo de referência, paz ainda era uma possibilidade. Por aqui, novo rombo provocado por MP que "caducou" inquieta o mercado

