Pelo quarto dia seguido, bolsa bate recorde, mas dólar acelera alta

Bolsa alcançou máxima histórica nesta quinta-feira. AlfRibeiro / stock.adobe.com

Na esteira da apresentação dos balanços financeiros de empresas no terceiro trimestre, a bolsa de valores brasileira segue acumulando recordes. Nesta quinta-feira (30), o principal índice, o Ibovespa, quase nem se mexeu – oscilou 0,1% para cima – mas alcançou 148,7 mil pontos e garantiu uma nova máxima histórica pela quarta sessão consecutiva.

O dólar também fechou em alta de 0,42%, para R$ 5,38. O mercado de câmbio ainda se ajusta depois de o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Jerome Powell, sinalizar que um novo corte no juro americano em dezembro não está garantido.

Uma redução na taxa na próxima reunião do Fed já estava, em parte, precificada. É bom lembrar que juro menor nos EUA tende a desvalorizar o dólar ante as demais moedas.

O movimento de investidores focado na política monetária americana ofuscou a menor percepção de risco com a trégua entre EUA e China na guerra comercial. As ameaças entre os dois países, entre outros fatores, haviam levado o dólar para perto de R$ 5,50 nas últimas semanas.

*Colaborou João Pedro Cecchini