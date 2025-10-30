Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado financeiro
Notícia

Pelo quarto dia seguido, bolsa bate recorde, mas dólar acelera alta

Possível ajuste na condução da política monetária americana ofuscou trégua entre EUA e China

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS