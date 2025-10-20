Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Ecos do passado
Notícia

Parte das joias roubadas do Louvre tem conexão com a história do Brasil

 Um dos conjuntos mais relevantes, com tiara e colar de safiras naturais, já fez parte da riqueza ostentada pelos Orleáns e Bragança

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS