Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Parque com brinquedos gigantes nascido na Serra terá unidade em Foz do Iguaçu

Empresa faz desde réplicas de videogames até brincadeiras tradicionais como Stop e Genius em versões imensas

