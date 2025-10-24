Parque com brinquedos gigantes nascido na Serra terá unidade em Foz do Iguaçu

Uma máquina de encolher será instalada em Foz do Iguaçu, no Paraná. E quem passar por lá vai entrar num universo de dimensões imensas inventado por uma empresa gaúcha, a Big Land. A partir de dezembro, a cidade conhecida pela grandiosidade das cataratas terá parque com jogos e brinquedos gigantes com origem em Canela, que acenam com a fantasia do "encolhimento" humano.

Na Serra, a Big Land tem duas unidades: uma no complexo Estação Campos de Canella e outra no parque de aventuras Alpen Park. A terceira é resultado de parceria com o Wonder Park, empreendimento temático em Foz do Iguaçu.

Em área de 300 metros quadrados, serão instaladas 10 opções, como réplicas de televisões e videogames clássicos, fliperamas e brinquedos tradicionais como Stop e Genius em versões ampliadas.

Os jogos e brinquedos que vão para Foz do Iguaçu estão sendo construídos na oficina da Big Land, em Canela. Todo o processo, do projeto à eletrônica, tem participação dos irmãos Denis e Sandro Schaulet, fundadores da empresa.

O próximo passo da marca, segundo os empreendedores, será a concretização de projeto que inclui parque ainda maior em Canela.

*Colaborou João Pedro Cecchini