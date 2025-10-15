Para resolver orçamento de 2026, Haddad morde em privado e assopra em público

Haddad tenta manter partes "incontroversas" da MP 13.003. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

Tanto não havia "dezenas de opções" que a saída mais provável para o rombo estimado em R$ 46 bilhões criado pela perda de validade da Medida Provisória 13.003 poderá ser ... a parte da MP que enfrenta menor resistência. Na prática, significa manter pontos que representavam corte de gastos, mesmo que alguns sejam tão polêmicos quanto aumentos de tributos.

Nesta quarta-feira (15), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ter apresentado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a possibilidade de resgatar as partes "incontroversas", como revisão de cadastros – do seguro-defeso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) – e limitação na compensação tributária, principal fonte de receita prevista na MP, estimada em R$ 10 bilhões no que resta deste ano e em 2026.

Em público, foi um assopro, um aceno com bandeira branca. Mas relatos do encontro incluem ao menos uma mordida: a advertência de que, se o governo for obrigado a cortar gastos em decorrência do novo rombo, as emendas parlamentares vão entrar na faca. Teria sido citada a quantia de R$ 7 bilhões. Quem acompanha os bastidores dessa tentativa de acordo diz que pode passar por redistribuição de cargos de indicados por não aliados e até a indicação para o Supremo Tribunal Federal (STF).

A coluna sempre lembra que otimismo é parte da função de ministro da Fazenda. Mas falar em "incontroversas" talvez seja um exagero nesse exercício. Denúncias documentadas de fraude no seguro-defeso, por exemplo, envolveram prefeitos e servidores municipais, que costumam ter um deputado para chamar de seu.

Recente estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) apontou pagamento indevido de R$ 9 bilhões de 2013 a 2024 nesse benefício criado para que pescadores respeitem o período de proibição da atividade, o que permite a reprodução dos peixes.

O governo precisa tapar, ou ao menos reduzir o rombo antes da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, que está prevista para esta semana. A hipótese de adiamento para negociar alternativas já é considerada, diante da dificuldade de formular uma solução.

Outra opção seria votar a LDO como está. O projeto que a precedeu, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, já havia levantado sobrancelhas de especialistas em contas públicas por incluir despesas discricionárias negativas, algo impensável na vida real.