Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Padaria em contêiner investe R$ 500 mil para fazer 1,2 mil croissants por dia em Porto Alegre

Empresa registra faturamento de R$ 1 milhão em cinco meses de operação

