Padaria em contêiner investe R$ 500 mil para fazer 1,2 mil croissants por dia em Porto Alegre

Aberta há apenas cinco meses, a padaria de croissants artesanais Sfoglia terá nova cozinha para duplicar sua produção em Porto Alegre. Com investimento de R$ 500 mil, passará a ter capacidade de fabricar até 1,2 mil croissants por dia. Para o próximo ano, a ambição é chegar a São Paulo.

A Sfoglia opera em contêiner no Pátio Ivo Rizzo. No curto período de operação, já acumula faturamento de R$ 1 milhão. Logo no início, filas se formavam para comprar os croissants, que se esgotavam de forma rápida.

O novo local de fabricação de croissants tem 500 metros quadrados e fica no centro de Porto Alegre. No primeiro momento, a proposta é ocupar só um módulo, de 50 metros quadrados. Com a expansão, a Sfoglia quer adotar telentrega e fornecer produtos para cafeterias e outros pontos parceiros.

— No contêiner, temos limitações importantes, principalmente em dias quentes. A nova cozinha é essencial para garantir o controle de temperatura e a qualidade da massa folhada — diz o fundador da Sfoglia, Yan Saeger.

A nova estrutura, segundo o empreendedor, abre caminho para a expansão da Sfoglia. O plano é ter uma segunda loja em Porto Alegre nos próximos meses e levar a marca para São Paulo até o final de 2026. O modelo de crescimento ainda está em avaliação e pode envolver tanto lojas próprias quanto franquias.

*Colaborou João Pedro Cecchini