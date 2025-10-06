Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Enfim, o diálogo
Análise

Ótima notícia da reunião de Lula e Trump tem pontos mais e menos animadores

Lula se dispôs a ir aos EUA para negociar tarifas, mas responsável por "dar sequência às negociações" é Marco Rubio, mais inclinado à polarização do que à conciliação

