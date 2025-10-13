Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Pressão concentrada
Análise

O que governo mira para cobrir rombo de R$ 46 bilhões e que obstáculos terá

Embora aliados do governo afirmem que há "dezenas" de opções, nenhum caminho é fácil com desgaste com a Câmara dos Deputados e sinais de que a via do ajuste pelo aumento de arrecadação está se esgotando

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS