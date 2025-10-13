O que governo mira para cobrir rombo de R$ 46 bilhões e que obstáculos terá

Haddad cancelou viagem a Washington para buscar saída. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

A semana é tão complexa do ponto de vista fiscal que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desistiu de ir a Washington para reuniões periódicas do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. O mais urgente é encontrar uma alternativa para tapar o rombo estimado em R$ 46 bilhões criado pela perda de validade da medida provisória que compensava parte do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Embora aliados do governo afirmem que há "dezenas" de opções, nenhum caminho é fácil, especialmente quando a relação do governo com o Congresso – principalmente com a Câmara dos Deputados – está estressada e há sinais claros de que a via do ajuste pelo aumento de arrecadação está se esgotando, se não estiver 100% fora de cenário.

Na sexta-feira (10), a Instituição Fiscal Independente (IFI), alertou que não há ambiente político-institucional favorável" para "aumento significativo do nível de tributação extraído pelo setor público da riqueza gerada pela sociedade brasileira".

Na mira do governo, conforme aliados, estariam novo aumento na alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), outro sobre a taxa das bets, e corte de emendas parlamentares. Cada um desses pontos enfrentará resistência. O IOF, por motivos mais do que óbvios a essa altura. A proposta original levou a uma quase crise institucional, remendada a muito custo, que poderia esgarçar de vez com nova tentativa.

O aumento da alíquota de tributação das bets enfrenta forte resistência no Congresso, tanto que estava prevista na MP que "caducou" e foi retirada para tentar evitar o pior, embora tenha sido em vão. A elevação era de 12% para 18%, agora um parlamentar do PT propôs duplicação, de 12% para 24%.

Seguindo a regra que define o novo Imposto Seletivo, que passará a vigorar com a reforma tributária, não seria um absurdo: é uma atividade que tem consequências negativas no plano individual e social. No entanto, tem lobby poderoso entre os parlamentares.

O corte de emendas parlamentares, em tese, seria outro benefício aos contribuintes que financiam uma pesada estrutura legislativa com ambições executivas – a distribuição dessas verbas "públicas" substitui a ação de governos nas três esferas. Mas com a relação já estremecida entre Planalto e Congresso, em uma semana na qual ainda será preciso aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), será um convite a um novo impasse.